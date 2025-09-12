Prefeitura intensifica manutenção das vias do interior

A Secretaria de Obras vem intensificando as melhorias nas estradas do interior do município. As ações incluem terraplanagem, recuperação de vias principais e acessos a propriedades rurais, com o objetivo de oferecer melhores condições de tráfego para todos os usuários.

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, que também responde pela Secretaria de Obras, os trabalhos estão sendo reforçados para garantir mais segurança e comodidade à população do meio rural, em especial aos produtores de suínos, leite, grãos e avicultura, atividades essenciais para a economia local, que dependem de estradas em boas condições para o escoamento da produção.

As melhorias fazem parte de um cronograma planejado pela Administração Municipal, que visa proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, independentemente das condições climáticas. “Nosso compromisso é com o desenvolvimento do interior e com o bem-estar da população. Investir em infraestrutura rural é investir na economia e no futuro de Vista Gaúcha”, destacou o prefeito.

A Prefeitura reforça que seguirá com os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas, garantindo acessos mais seguros e eficientes a todas as comunidades do município.

Com informações da Rádio A Verdade