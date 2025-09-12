WhatsApp

Estado

Sicredi reafirma liderança e impulsiona o agronegócio na Expointer 2025

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil é líder no repasse de crédito rural no RS

12/09/2025 09h46
Por: Júlio Santos
Foto: Jonatas Garcia
Foto: Jonatas Garcia

Em sua participação na 48ª edição da Expointer, realizada entre 30 de agosto e 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), o Sicredi consolidou sua posição como parceiro fundamental do agronegócio gaúcho e agente de desenvolvimento regional. Durante os nove dias do evento, cerca de 80 colaboradores atenderam associados e parceiros nos três espaços dedicados à instituição, localizados nas áreas de máquinas e implementos, pecuária e no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF).

O evento representou uma importante oportunidade para o Sicredi estreitar relacionamentos e oferecer soluções financeiras alinhadas às necessidades do campo, reforçando seu compromisso com o crescimento dos mais de 2,8 milhões de associados no Rio Grande do Sul. Além do atendimento, a instituição promoveu ações de valorização da cultura local, como o Espaço Café do Sicredi, em parceria com o Café do Mercado, e a oferta da tradicional erva mate da ervateria Elacy.

Segundo o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, a participação na Expointer é uma expressão do compromisso contínuo da cooperativa. "Estamos ao lado da comunidade gaúcha, impulsionando o setor produtivo e fortalecendo o desenvolvimento econômico e social da região. Nosso foco é estar presentes nos diferentes momentos da economia, contribuindo para que os projetos dos nossos associados se tornem realidade."

Com presença ampliada no estado e uma cobertura que alcança mais de 97% dos municípios gaúchos, o Sicredi reafirma seu protagonismo no apoio ao agronegócio, disponibilizando soluções financeiras que fomentam a atividade rural e o crescimento local.

Liderança no campo

O Sicredi encerrou o Plano Safra 2024/2025 com 165 mil operações realizadas no Rio Grande do Sul. Em volume concedido, o valor liberado foi R$ 19,4 bilhões, o que posicionou a instituição no topo do ranking, como o principal repassador de crédito rural no estado. Do total, o Sicredi foi responsável por cerca de 30% do volume total e 45% das operações. Além disso, cerca de 80% das operações foram para pequenos e médios produtores. Com relação ao Pronaf, especificamente, o Sicredi financiou cerca de R$ 7 bilhões, o que representa mais de 108 mil operações.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados. Com mais de 3.000 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,8 milhões de associados. A cobertura no RS alcança mais de 97% dos municípios, totalizando 680 pontos de atendimento.

Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados