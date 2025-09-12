Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça

Hugo Pastorio Pereira assumiu a titularidade da Comarca de Tenente Portela em 29 de agosto de 2025. A chegada do novo magistrado é recebida com otimismo pela comunidade local, que espera continuidade, eficiência e inovação no trabalho do Fórum. Moradores, servidores e advogados demonstram confiança em sua gestão, desejando que sua atuação fortaleça ainda mais a Justiça na região. Espera-se que sua experiência contribua para agilizar processos e aproximar a população da Justiça. A cidade de Tenente Portela deseja sucesso ao juiz em sua nova jornada.

Em entrevista exclusiva, o juiz fala sobre sua trajetória, suas expectativas para a Comarca e a forma como pretende atuar junto à comunidade.

Folha Popular: Onde o senhor cursou Direito e em que ano se formou?

Dr. Hugo Pastorio Pereira: Cursei Direito na Universidade de Passo Fundo e me formei em 2019. Tenho 37 anos, sou natural de Soledade, não tenho filhos e me acompanha em Tenente Portela minha noiva, Alessandra, e dois cachorros.

FP: Antes de ingressar na magistratura, exerceu alguma outra função jurídica?

Pastorio Pereira: Sim. Fui oficial escrevente na Justiça Estadual do RS entre 2014 e 2016; depois atuei como servidor na Justiça do Trabalho de 2016 a 2023. Também trabalhei como promotor de justiça na Comarca de Rodeio Bonito de maio a dezembro de 2024.

FP: Em quais comarcas o senhor já atuou antes de ser designado para Tenente Portela?

Pastorio Pereira: Somente em Montenegro, na 2ª Vara Cível.

FP: Há quanto tempo o senhor atua como magistrado?

Pastorio Pereira: Minha posse ocorreu em 1º de dezembro de 2024. Antes de iniciar a atividade jurisdicional, passei por um curso de formação de quatro meses em Porto Alegre e Brasília.

FP: Considerando o número de processos em Tenente Portela, quais são suas expectativas e estratégias de trabalho?

Pastorio Pereira: Minhas expectativas são muito positivas. Apesar do grande volume de processos, percebi que os servidores e estagiários são competentes e comprometidos. Pretendo dar continuidade ao trabalho dos colegas que me antecederam, utilizando a digitalização dos processos e a inteligência artificial para agilizar tarefas repetitivas, liberando a equipe para trabalhos mais complexos, sem comprometer a qualidade das decisões.

FP: O que motivou o senhor a seguir a carreira na magistratura?

Pastorio Pereira: Durante meu trabalho como servidor, percebi que a magistratura permite atuar diretamente na vida das pessoas, julgando casos criminais, familiares, de posse, indenizações, entre outros. Exercer a magistratura com responsabilidade e humanidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária, é o que me motiva diariamente.

FP: Além da atuação jurídica, o senhor pretende se aproximar da comunidade local?

Pastorio Pereira: Sim. Fixamos residência aqui com a intenção de viver em Tenente Portela e nos demais municípios da Comarca — Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha. Obviamente, dentro dos limites éticos que a função exige, para preservar a imparcialidade.

FP: Que mensagem gostaria de deixar à população?

Pastorio Pereira: Agradeço à comunidade de Tenente Portela pela acolhida. Procuro ouvir todos que vêm ao fórum, agir com imparcialidade e esclarecer os fundamentos de minhas decisões. Meu objetivo é sempre decidir com justiça, respeito e transparência.