WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Niederle
Rádio Municipal
Folha Popular
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Câmara

Comissão aprova regras para comércio de narguilé no Brasil

Produto é proibido a menores de 18 anos; projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

12/09/2025 10h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece normas para a venda e a fiscalização de produtos de narguilé no Brasil.

A proposta define narguilé como um "dispositivo para fumar tabaco, com ou sem sabor, que tem uma base com água, corpo, pote de tabaco, prato e mangueira".

O texto mantém a proibição da venda de narguilés e produtos relacionados a menores de 18 anos. Para garantir a idade do consumidor, os estabelecimentos comerciais terão que pedir um documento de identificação com foto. Quem não cumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As embalagens de tabaco para narguilé deverão ter advertências sobre os perigos do tabagismo, conforme as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, locais de uso do produto terão de exibir avisos sobre os riscos à saúde da fumaça, tanto para quem usa quanto para quem está por perto.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Gilson Marques (Novo-SC), ao Projeto de Lei 3890/24, do deputado Felipe Francischini (União-PR). “A regulamentação do uso do narguilé é uma medida essencial para proteger a saúde pública”, afirmou Marques.

O que muda
 Em relação ao projeto original, o texto aprovado amplia o poder da Anvisa. A agência passará a fiscalizar a rotulagem e a publicidade de produtos de narguilé, além da fabricação e o comércio.

O substitutivo também muda as regras sobre testes de laboratório para produtos de fumo. Agora, esses testes só poderão ser dispensados se não houver um laboratório credenciado para a análise. Também não será preciso apresentar um novo laudo a cada ano, desde que o produto mantenha a mesma composição.

Próximos passos
 A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Defesa do Consumidor; de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Tomaz Silva/Agência Brasil Comissão especial debate relação de trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova política para democratizar acesso e valorizar a música
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Sala
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 5 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 5 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Unimed
Império
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Sicoob
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Sala
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Seco
Raffaelli
Fitness
Sala
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados