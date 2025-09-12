WhatsApp

Derrubadas

Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros

Educação

12/09/2025 10h20
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No dia 4 de setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) de Derrubadas/RS realizou a entrega de exemplares de obras literárias durante reunião com as diretoras das escolas municipais. Além das unidades de ensino, a Biblioteca Pública de Derrubadas também recebeu exemplares, ampliando seu acervo e beneficiando toda a comunidade.

As obras são de autoria da escritora Eleonora Medeiros, natural de Alegrete (RS) e residente em Uruguaiana. Reconhecida nacionalmente, Eleonora foi finalista do Prêmio Minuano de Literatura em 2020, recebeu o título de Melhor Livro do Ano – Literatura Infantil AGES em 2021 e participou de diversos eventos literários no Brasil e na América Latina.

A iniciativa integra a programação de preparação para o lançamento da Biblioteca Pública de Derrubadas, previsto para ainda este mês. O evento contará com encontro com a autora, apresentações culturais e momentos de leitura coletiva.

Nas próximas semanas, os estudantes terão contato com os livros, participarão de leituras orientadas e desenvolverão atividades inspiradas nas histórias, além de poder dialogar diretamente com Eleonora, compartilhando impressões e descobertas sobre as obras.

DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
