Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita

A cidade de Barra do Guarita se prepara para sediar mais um Acampamento Farroupilha, um evento que promete celebrar as ricas tradições gaúchas. A festividade acontecerá de 14 a 20 de setembro, na Avenida Tenente Portela, no Centro, e a programação está repleta de atividades culturais e gastronômicas para toda a família.

A abertura oficial do evento, marcada para o dia 14 de setembro às 9h, contará com a tradicional Missa Crioula, que dá o pontapé inicial às celebrações. Nos dias seguintes, o Acampamento oferecerá atividades variadas. No dia 16 de setembro, o almoço será servido na Escola Novo Horizonte. Já nos dias 17 e 19, os participantes poderão desfrutar de atividades especiais nos acampamentos, mergulhando de cabeça no universo farroupilha.

A programação também inclui almoço no dia 18 de setembro, servido na EMEI Vovó Ilza, uma ótima oportunidade para apreciar a culinária local. O encerramento, no dia 20 de setembro às 16h, será marcado por um grande fandango com a animação da banda Novo Expresso, fechando a semana de festividades com muita dança e alegria.

Este ano, o Acampamento Farroupilha de Barra do Guarita reforça a importância de manter viva a história e a cultura do povo gaúcho, unindo a comunidade em torno de suas raízes.