WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sala
Seco
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Meganet
Fitness
Folha Popular
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Câmara

Frente parlamentar mista Brasil-ASEAN participa de assembleia-geral na Malásia

Pela primeira vez, o Parlamento brasileiro participará oficialmente da 46ª Assembleia-Geral da ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), que será ...

12/09/2025 13h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Pela primeira vez, o Parlamento brasileiro participará oficialmente da 46ª Assembleia-Geral da ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), que será realizada entre os dias 16 e 22 de setembro, em Kuala Lumpur, Malásia.

A missão será liderada pelo deputado Padovani (União-PR), integrante da Frente Parlamentar Mista Brasil-ASEAN, que atua para aproximar o Brasil dos dez países que compõem a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O convite foi formalizado pelo presidente da Câmara dos Representantes da Malásia, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul. Para Padovani, o convite evidencia o avanço das relações diplomáticas e parlamentares entre o Brasil e a região.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Tomaz Silva/Agência Brasil Comissão especial debate relação de trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova política para democratizar acesso e valorizar a música
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Ipiranga
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Império
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Sala
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Sicredi
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Sala
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados