Comissão debate instalação de portos secos no Brasil

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (16) sobre a instalação de portos secos e Centr...

12/09/2025 14h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (16) sobre a instalação de portos secos e Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (Clias) no Brasil.

O debate foi solicitado pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE) e está marcado para as 10 horas, no plenário 11.

O objetivo é discutir a ampliação e a modernização da infraestrutura aduaneira nacional, com foco na interiorização do comércio exterior e na descentralização dos serviços alfandegários.

Os portos secos e os Clias funcionam como áreas alfandegadas fora de portos, aeroportos e fronteiras. Eles permitem que cargas de importação e exportação sejam desembaraçadas no interior do país, o que pode reduzir custos logísticos, agilizar processos e diminuir a pressão sobre os grandes portos marítimos e centros urbanos.

Para Cristino, a instalação desses empreendimentos também pode gerar empregos e estimular o desenvolvimento econômico regional.

No entanto, ele ressalta que a implantação dessas estruturas envolve questões regulatórias, fiscais e operacionais que necessitam de análise criteriosa por parte dos empreendedores e dos órgãos do poder público envolvidos.

“Esse debate é relevante para garantir que as políticas públicas voltadas à instalação de portos secos e Clias sejam planejadas de forma coordenada, transparente e orientada para resultados, respeitando critérios técnicos e as particularidades regionais do Brasil”, afirma.

VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Tomaz Silva/Agência Brasil Comissão especial debate relação de trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova política para democratizar acesso e valorizar a música
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados