WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Império
Niederle
Fitness
Folha Popular
Sicredi
Sala
Meganet
Meio Ambiente

Semae faz balanço do projeto piloto do RetifiCAR e anuncia expansão da iniciativa

Foto: Divulgação SEMAEO secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, e técnicos responsáveis pela área de Cadastro Ambiental Rur...

12/09/2025 14h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SEMAE

O secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, e técnicos responsáveis pela área de Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Semae, realizaram nesta quinta-feira, 11/09, em Canoinhas, um balanço dos três meses do projeto piloto do RetifiCAR. Na fase inicial do projeto, as equipes realizaram mutirões, totalizando 514 atendimentos nos municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Ponte Alta, Porto União e Três Barras. Participaram do encontro, representantes da Federação da Agricultura e representantes dos sindicatos rurais do Planalto Norte.

“Esta iniciativa permite aproximar a Semae da realidade do produtor rural, com informação qualificada sobre as condições ambientais e legais a serem observadas nos imóveis rurais. Destacamos que um CAR analisado representa, não só um número, mas a efetivação do objetivo de desenvolvimento sustentável previsto no Código Florestal. Agradecemos a CNA, FAESC e os Sindicatos Rurais pela iniciativa do projeto RetifiCAR, que proporcionou um espaço de aprendizado e desenvolvimento profissional para os técnicos da Diretoria de Regularização Ambiental, fomentando a segurança técnica nas análises”, destaca Bruno Beilfuss, engenheiro florestal e técnico da Semae.

Durante o encontro, Stein anunciou ainda, a ampliação do projeto Retificar para aproximadamente, mais 500 atendimentos em Papanduva, Itaiópolis, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre. “É possível alinhar desenvolvimento e preservação com responsabilidade, por meio da promoção do avanço das etapas de regularização ambiental dos imóveis e graças ao nosso Governador Jorginho Mello, que entende a importância da economia verde para o desenvolvimento do estado, estamos conseguindo avançar cada vez mais nas iniciativas de fomento ao desenvolvimento sustentável do nosso estado”, pontua o secretário do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein.

Como funciona o RetifiCAR

Com o RetifiCAR, em parceria com a Faesc e CNA, os técnicos da Semae atuam esclarecendo dúvidas e demais procedimentos pertinentes aos CARs que serão passaram por análise para serem retificados posteriormente no estado. O foco principal dos atendimentos do RetifiCAR está no fornecimento das orientações necessárias para esses cadastros que, em uma etapa futura, passarão para análise para que possam ser, enfim, atualizados ou retificados. O objetivo é promover a celeridade na regularização ambiental desses imóveis conforme previsto no Código Florestal Brasileiro e demais instrumentos ambientais legais.

Nas rodadas de atendimento técnico, as equipes da Faesc e CNA mobilizam os sindicatos, que organizam o chamamento dos produtores rurais para que, na sequência, técnicos da Semae façam as análises e atendimentos in loco, diretamente aos proprietários. Nos atendimentos, as equipes avaliam cadastros e eventuais necessidades de recuperação ambiental nas áreas de APP ou Reserva Legal.

O CAR em Santa Catarina

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico que contém todos os registros e informações ambientais e é obrigatório para todos os imóveis rurais. O documento auxilia na regularização ambiental das propriedades rurais e coleta informações de áreas de proteção permanente (APP), reservas legais, florestas e vegetação nativa que ainda existem na propriedade, entre outros dados. Em Santa Catarina, existem hoje, 406.585 cadastros. Nesse contexto, a SEMAE trabalha atualmente na estruturação de corpo técnico, sistemas e infraestrutura física de uma diretoria específica, que será responsável pelas análises finais do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A cooperação pretende ampliar a produção e a troca de informações técnicas, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos -Foto: Igor de Almeida /Ascom Sema  Estado e União se unem para fortalecer pesquisas em geologia e no setor mineral no RS
Localizada entre os municípios de Viamão, Glorinha, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, a APA cobre mais de 136 mil hectares -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande é guardiã natural das águas e aliada dos projetos estruturantes do Estado
Foto: Reprodução/Secom SC Profissionais e especialistas debatem eixos temáticos da Zona Costeira de Santa Catarina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Meganet
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Império
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Império
Raffaelli
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Sala
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Império
APPATA
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Fitness
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Seco
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados