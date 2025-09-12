CRE debate registro de terras em faixa de fronteira

O projeto que trata da regularização de terras em faixa de fronteiraserá tema de audiência pública daComissão de Relações Exteriores (CRE) na quarta-feira (17), às 9h30.

O PL 4.497/2024 cria regras para facilitar o registro de terras públicas localizadas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas. O objetivo é tornar mais claro e seguro o processo de registro desses imóveis. O texto é de autoria do deputado Tião Medeiros (PP-PR).

O debate atende a requerimento da senadora Tereza Cristina (PP-MS).Elajustifica, no pedido para a audiência ( REQ 22/2025 - CRE ), que a regularizaçãode terrasnessas regiões tem impacto social, econômico e estratégico para o país.

“Aaudiência pública facilitará o alinhamento das ações com as demandas da sociedade, promovendo maior legitimidade às alterações legislativas e contribuindo para a construção de uma legislação mais eficiente e adequada às necessidades do país”,acrescenta a senadora.

Foram indicados para participar da audiência: