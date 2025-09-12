WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Niederle
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Senado Federal

CRE debate registro de terras em faixa de fronteira

O projeto que trata da regularização de terras em faixa de fronteiraserá tema de audiência pública daComissão de Relações Exteriores (CRE) na quart...

12/09/2025 14h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Tereza Cristina é autora do requerimento para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A senadora Tereza Cristina é autora do requerimento para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O projeto que trata da regularização de terras em faixa de fronteiraserá tema de audiência pública daComissão de Relações Exteriores (CRE) na quarta-feira (17), às 9h30.

O PL 4.497/2024 cria regras para facilitar o registro de terras públicas localizadas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas. O objetivo é tornar mais claro e seguro o processo de registro desses imóveis. O texto é de autoria do deputado Tião Medeiros (PP-PR).

O debate atende a requerimento da senadora Tereza Cristina (PP-MS).Elajustifica, no pedido para a audiência ( REQ 22/2025 - CRE ), que a regularizaçãode terrasnessas regiões tem impacto social, econômico e estratégico para o país.

Aaudiência pública facilitará o alinhamento das ações com as demandas da sociedade, promovendo maior legitimidade às alterações legislativas e contribuindo para a construção de uma legislação mais eficiente e adequada às necessidades do país”,acrescenta a senadora.

Foram indicados para participar da audiência:

  • Advogado-geral da União adjunto, Junior Divino Fideles;

  • Conselheira do Conselho Nacional de Justiça Maria Tereza Uille;

  • Consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Carlos Henrique Naegeli Gondim;

  • Representantes da Sociedade Rural Brasileira e da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR); e

  • Representante das Federações da Agricultura dos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Autor do requerimento para a sessão, o senador Eduardo Gomes (2° à dir.) presidiu os trabalhos - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Programa Calha Norte transforma a vida de brasileiros, dizem debatedores
Sede da Fiocruz no Rio de Janeiro (RJ) - Foto: Fiocruz Imagens Senado vai comemorar 125 anos da Fiocruz
Lupicínio era gaúcho, de Porto Alegre, enquanto Pixinguinha, carioca - Foto: MMULLER Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Sala
Sicoob
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Sala
Tarzan
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Seco
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados