WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Folha Popular
Império
APPATA
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Sicoob
Niederle
Ipiranga
Senado Federal

CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores

A Comissão de Educação (CE) deve concluir, na próxima terça-feira (16), a votação do projeto que cria um contrato de trabalho de natureza especial ...

12/09/2025 15h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Cid Gomes é o relator do projeto que passará por turno suplementar de votação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador Cid Gomes é o relator do projeto que passará por turno suplementar de votação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) deve concluir, na próxima terça-feira (16), a votação do projeto que cria um contrato de trabalho de natureza especial para pesquisadores e regulamenta o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com atividades remuneradas.

De autoria do senador Weverton (PDT-MA), o PL 1.104/2023 foi aprovado na reunião anterior do colegiado. No entanto, como o texto foi modificado pelo relator, senador Cid Gomes (PSB-CE), será necessário submetê-lo a um turno suplementar, etapa que confirma a versão final do projeto com as alterações propostas.

A proposta determina que os pesquisadores contratados deverão atuar na área de seus estudos e integrar equipes científicas ou tecnológicas, sob supervisão de pesquisadores titulares. O objetivo é estimular a contratação de mestrandos e doutorandos por empresas, promovendo maior integração entre a academia e o setor produtivo.

Nova universidade federal

Também está na pauta o PL 4.812/2020 , apresentado pelo atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (licenciado do cargo de senador). A proposta sugere a criação da Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso (UFNMT), com sede no município de Sinop (MT), por meio do desmembramento do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) que já funciona na cidade.

A relatora do projeto, senadora Jussara Lima (PSD-PI), propôs a conversão do projeto em indicação à Presidência da República, o que significa que caberá ao Executivo decidir sobre a criação da nova universidade.

Segundo o texto, a UFNMT herdaria automaticamente os cursos, alunos e servidores atualmente vinculados ao campus de Sinop. O ministro da Educação ficaria responsável por nomear reitor e vice-reitor temporários, que teriam 180 dias para apresentar o estatuto da nova instituição.

A expectativa é que a nova universidade contribua para o desenvolvimento econômico e social do norte de Mato Grosso, região em crescimento acelerado devido à força da agricultura e pecuária.

Homenagem a Juary Miranda de Moraes

A comissão também deve votar o PL 884/2021 , do senador Wellington Fagundes (PL-MT), que propõe a denominação de um trecho da BR-364, no município de Rondonópolis (MT), como “Travessia Urbana Juary Miranda de Moraes”.

Juary, que faleceu em 2021 por complicações da covid-19, foi ex-jogador de futebol e exerceu três mandatos como vereador em Rondonópolis (MT). O relator do projeto, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), é favorável à homenagem.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Autor do requerimento para a sessão, o senador Eduardo Gomes (2° à dir.) presidiu os trabalhos - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Programa Calha Norte transforma a vida de brasileiros, dizem debatedores
Sede da Fiocruz no Rio de Janeiro (RJ) - Foto: Fiocruz Imagens Senado vai comemorar 125 anos da Fiocruz
Lupicínio era gaúcho, de Porto Alegre, enquanto Pixinguinha, carioca - Foto: MMULLER Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Império
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Sala
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Seco
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados