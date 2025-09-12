Profissionais e especialistas debatem eixos temáticos da Zona Costeira de Santa Catarina

Foto: Anne CarolineAnderson/Semae

Com a participação de gestores e profissionais representantes de todos os 41 municípios da costa de Santa Catarina, a Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) e Universidade do Vale do Itajaí (Univali), realizaram nos dias 09, 10 e 11/09, a 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina. A abertura e boas-vindas ao evento foram feitas pelo professor Marcus Polette, um dos organizadores da Conferência e pelo secretário da Semae, Emerson Stein.

“É com orgulho que realizamos este grande evento na nossa bela Itajaí, um dos municípios da nossa zona costeira. Que este debate de alto nível, apoiado pelo nosso governador Jorginho Mello, ecoe pelas cidades e inspire os gestores locais nas ações e políticas para que possamos promover de forma integrada e efetiva, o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”, pontua o secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein.

Nas mesas dos primeiro e segundo dias, 20 profissionais se reuniram para expandir os temas discutidos. A primeira composição da conferência abordou o eixo Cidades Costeiras Resilientes e foi apresentada pela diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental da Semae, Gabriela Brasil, com moderação da gerente de Clima e Energia da pasta, Cristiane Casini Bitencourt. Para esta mesa, foram convidados os palestrantes: professor e doutor Pedro Pereira, do Programa de Pós-graduação em Oceanografia da UFSC; Priscilla Pegoraro, gestora do Comitê Cidades Resilientes e do Centro de Resiliência de Campinas; Clodine Ribeiro Alves, diretora Desenvolvimento e Gestão Territorial da Secretaria de Estado de Planejamento; e empresária Cristiane Schwanka, que trouxeram um panorama atual do cenário de resiliência costeira, políticas nacionais, case de Santa Catarina, possíveis estratégias, projetos e soluções para gargalos relacionados ao tema.

Na segunda mesa expositiva do evento, o tema macro das discussões foi Economia Azul. Neste debate, contribuíram os convidados: pesquisador Thauan Santos, da Escola de Guerra Naval; Comandante Carlos Daniel Sodré Vieira, da SECIRM da Marinha, Tiago Bolan Frigo, secretário de Estado da Aquicultura e Pesca; e empreendedora Sandrelise Chaves, da Ilha Hub, que falaram sobre o potencial da Economia Azul para o Brasil, políticas e programas para o mar, oportunidades para o setor, panorama do setor pesqueiro em Santa Catarina, potencial de crescimento sustentável, inovação sustentável, modelos de cooperação entre as iniciativas privadas e academia e estratégias de marketing verde para produtos costeiros.

A programação do primeiro dia do evento foi encerrada com uma palestra magna da professora da UFSC, Marinez Scherer, co-líder do Grupo de Trabalho de Planejamento e Gestão Sustentável do Oceanos UNESCO e enviada especial dos Oceanos para a COP30. “Precisamos nos unir às ações de enfrentamento à mudança do clima. O preço da inação será caro demais e todas as entidades, governamentais e não governamentais precisam desenvolver trabalhos em conjunto”, destacou Marinez em sua palestra.

Uma mesa expositiva para debater Cultura Oceânica abriu o segundo dia da Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina. Os debates contaram com palestras de: Ronaldo Christofoletti, presidente do Grupo de Especialistas em Cultura Oceânica da Unesco; José Matarezi, coordenador do Laboratório de Educação Ambiental (LEA) da Univali; Alexandre Moreno, gerente de Comunicação e Relacionamento da Voz dos Oceanos e da Família Schurmann; e Hellen Martins Rios, historiadora e coordenadora de Escola do Mar. Discussões sobre conceitos e importância de Cultura Oceânica e Currículo Azul, cases de sucesso de programas como a Escola do Mar e Voice of The Oceans, educação ambiental e engajamento da sociedade no tema, foram os tópicos abordados.

Ainda no segundo dia de evento, a quarta mesa da programação abordou Governança Costeira, o quarto eixo temático, com os convidados: João Nicolodi, coordenador Geral de Gestão Costeira e Marinha do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Cláudio Marcus Schmitz, chefe da Divisão de Gestão de Praias da SPU/UC; Monica Koch, da Gerência de Integração e Planejamento Ambiental da Semae; Tiago Alzuguir Gutierrez, procurador Geral da República em Joinville e Representante MPF da CT-Gerco; e Maria Aparecida Ferreira, representante de SC na Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas. Nesta oportunidade, os convidados trouxeram o panorama e desafios da gestão costeira em Santa Catarina e no Brasil, estratégias de mediação e soluções para conflitos costeiros, políticas públicas e mecanismos de participação popular em conselhos.

Marcando o encerramento do segundo dia da Conferência da Zona Costeira, os participantes puderam conferir a palestra “Diálogos Transdisciplinares para a Próxima Geração de Políticas Costeiras”, ministrada por Marcus Polette, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Univali.

“Podemos afirmar que a conferência superou as nossas expectativas. Nós tivemos um excelente engajamento dos representantes dos municípios costeiros e construímos resultados bem práticos e positivos para o desenvolvimento de um panorama sobre a zona costeira de Santa Catarina. Na próxima etapa, nós vamos organizar todos os pontos e propostas, discutidas ao longo do evento, para entregar esse resultado oficial ao Governo do Estado. A expectativa é que essas resoluções possam ser implementadas e que possamos avançar no desenvolvimento sustentável da costa catarinense”, afirmou o professor da Univali, Marcus Polette, um dos responsáveis pela organização do evento.

No terceiro e último dia de evento, a oficina técnica ‘Diálogos Setoriais para a Gestão Costeira’ reuniu aproximadamente 60 pessoas, entre gestores municipais e técnicos da área ambiental, representando os 41 municípios dos setores da costa catarinense para sintetizar propostas norteadoras de políticas públicas para gestão da zona costeira desses setores. Na dinâmica da oficina, os grupos representantes dos cinco setores costeiros, Norte, Sul, Centro-Norte, Central, Sul, discutiram os quatro eixos temáticos do evento e reuniram as propostas baseadas nos problemas identificados, soluções e atores da resolução das demandas apontadas.

Em seguida, as equipes realizaram uma apresentação dos principais pontos técnicos levantados, concluindo oficialmente os trabalhos da 2ª Conferência. “Essas propostas vão integrar o documento ‘Panorama de Ações Prioritárias para Zona Costeira Catarinense’, um material que representa o principal legado institucional do evento e que servirá de baliza para políticas públicas para o litoral do estado dentro dos quatro eixos temáticos abordados no evento”, acrescenta Monica Koch, da Geipa da Semae.

No evento aberto, a conferência recebeu aproximadamente 250 pessoas por dia, entre gestores ambientais, técnicos, especialistas, lideranças comunitárias, empreendedores, estudantes e profissionais da área ambiental. A realização da 2ª Conferência da Zona Costeira contou com apoio da Portonave, Estaleiro NavShip, Nauterra, Aegea Saneamento, Marina Itajaí, G.Laffitte, Crematório Vaticano, Semasa – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura de Itajaí e Voice Of The Oceans (projeto da família Schurmann).