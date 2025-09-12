WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Niederle
Folha Popular
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Império
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê mais vagas de estacionamento para pessoa idosa

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

12/09/2025 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1972/23 , que abre a possibilidade de aumento no percentual de vagas em estacionamentos públicos e privados reservadas a pessoas idosas.

A relatora, deputada Natália Bonavides (PT-RN), recomendou a aprovação do texto, após ajuste na redação. Assim, caberá a cada estabelecimento, se desejar oferecer mais vagas a pessoas idosas, estabelecer um quantitativo adicional.

“Esta mudança concilia os limites constitucionais da intervenção estatal sobre atividades privadas com o intuito de contribuir para a autonomia, a segurança e a dignidade das pessoas idosas no uso dos espaços urbanos”, destacou a relatora.

A proposta aprovada altera o Estatuto da Pessoa Idosa . Atualmente, essa norma já reserva 5% do total das vagas em estacionamentos, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade às pessoas idosas.

“A expectativa de vida no Brasil vem aumentando consideravelmente, mas, infelizmente, as pessoas idosas ainda enfrentam desafios que necessitam ser superados”, comentou o autor da proposta, deputado Afonso Motta (PDT-RS).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Tomaz Silva/Agência Brasil Comissão especial debate relação de trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova política para democratizar acesso e valorizar a música
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Fitness
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Império
Sicoob
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Sicredi
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Sala
Fitness
Império
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Império
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
APPATA
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados