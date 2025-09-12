WhatsApp

Meio ambiente

Estado e União se unem para fortalecer pesquisas em geologia e no setor mineral no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) assinou, nesta sexta-feira (12/9), um protocolo de intenções c...

12/09/2025 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
A cooperação pretende ampliar a produção e a troca de informações técnicas, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos -Foto: Igor de Almeida /Ascom Sema 
A cooperação pretende ampliar a produção e a troca de informações técnicas, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos -Foto: Igor de Almeida /Ascom Sema 

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) assinou, nesta sexta-feira (12/9), um protocolo de intenções com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responsável pelas atribuições de Serviço Geológico do Brasil (SGB).

O acordo tem como objetivo desenvolver ações conjuntas de apoio a pesquisas e estudos relacionados à geologia, áreas correlatas e ao setor mineral do Rio Grande do Sul. A cooperação pretende ampliar a produção e a troca de informações técnicas, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos naturais do Estado.

Parceira é oportunidade de atuação conjunta

Com vigência inicial de dois anos, o protocolo pode ser prorrogado caso haja interesse mútuo. A parceria não envolve transferência de recursos financeiros ou cessão de servidores entre os signatários. Cada instituição deverá indicar um titular e um suplente para atuar de forma integrada na execução das atividades.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que a parceria representa uma oportunidade de atuação conjunta, com eficiência e respaldo técnico. “A estratégia do Estado é fortalecer conexões com instituições de excelência na área, como o SGB, o que potencializa o desenvolvimento de estudos estratégicos e contribui para a tomada de decisão e para a gestão ambiental e mineral do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Já Lucy Takehara, superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil em Porto Alegre, ressaltou que parcerias como essa permitem somar esforços e otimizar frentes de trabalho. “Essa cooperação nos ajudará a contribuir com a nossa missão, que é entregar conhecimento geocientífico de excelência à sociedade, por meio de projetos alinhados às necessidades regionais”, destacou.

O acordo assinado reforça uma parceria já existente entre a Sema e o Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). Em fevereiro deste ano, as instituições firmaram um Termo de Cooperação com foco na gestão integrada dos recursos hídricos subterrâneos no Rio Grande do Sul, promovendo maior colaboração técnica na área.

Parcerias com foco em estudos técnicos fazem parte do escopo do Plano Rio Grande , que, liderado pelo governador Eduardo Leite, é o programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. A estratégia do Estado busca garantir a manutenção da integração e a troca de experiência entre os técnicos das instituições, contribuindo para soluções assertivas aos desafios da gestão pública.

Sobre a CPRM

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Entre suas atribuições, estão levantamentos geológicos, geofísicos, geoquímicos, hidrológicos e hidrogeológicos, além da gestão e divulgação de informações geológicas e hidrológicas em todo o território nacional.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

