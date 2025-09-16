WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Niederle
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
Câmara

Comissão debate pagamentos fora do teto no serviço público

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (17), audiência pública sobre a identificação ...

16/09/2025 20h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (17), audiência pública sobre a identificação e a contenção de pagamentos fora do teto remuneratório no serviço público.

O debate será realizado a partir das 9 horas, no plenário 9.

A audiência atende a pedido do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ), relator do Plano Anual de Fiscalização e Controle. Segundo o parlamentar, o tema das remunerações acima do teto constitucional foi definido como prioridade no plano aprovado pela comissão em abril.

Dimas Gadelha acrescenta que a audiência permitirá reunir informações relevantes para instruir os trabalhos do colegiado.

“A audiência pública contribuirá para o cumprimento da missão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: o exercício do controle externo por meio do acompanhamento e da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial”, afirma.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seco
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Sala
Tarzan
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 41 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 41 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Império
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Seco
Império
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Unimed
Império
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados