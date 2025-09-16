WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Folha Popular
Niederle
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Câmara

Especialistas afirmam que digitalização do comércio no BRICS deve manter dólar como referência

Deputado ressalta que o Brasil não deve ficar refém do dólar nem da influência dos Estados Unidos

16/09/2025 20h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Especialistas em moedas digitais afirmaram nesta terça-feira (16), durante o 2º Fórum BRICS de Valores Tradicionais, que o futuro do comércio entre países do bloco passa pela criação de sistemas de pagamentos integrados que utilizem stablecoins – criptomoedas vinculadas a moedas tradicionais, principalmente o dólar. O evento discutiu a adoção de um sistema de pagamentos do BRICS alternativo ao SWIFT, atualmente usado no comércio internacional.

O especialista financeiro Paulo Figueiredo destacou que o Brasil e a China podem realizar trocas comerciais usando suas próprias moedas para evitar o dólar, mas isso não substituirá a moeda de referência global. Segundo ele, tentar tirar o dólar do comércio mundial é uma causa perdida.

“Os Estados Unidos disseram em janeiro que não apoiam moedas digitais de bancos centrais, mas sim stablecoins , que usam o dólar como base para garantir estabilidade”, afirmou Figueiredo, durante o debate sobre moedas locais no comércio bilateral entre países do BRICS.

Para ele, a ideia de stablecoins lastreadas em dólar é uma solução melhor do que moedas próprias dos bancos centrais do BRICS. “Todos os países têm o direito de usar suas moedas digitais e buscar sistemas de pagamento integrados.”

Figueiredo disse ainda que não faz sentido o Brasil exportar soja para a China usando o dólar, quando pode fazer a operação diretamente em moeda digital lastreada em dólar. “Agora, a moeda mundial e o sistema mundial de comércio passarem por uma nova moeda que não seja o dólar, para mim, está longe de acontecer”, disse.

No mesmo sentido, o especialista em criptomoedas Theodor Bogorodsky destacou as vantagens do sistema de blockchain – espécie de certificador de transações com moedas digitais – e citou exemplos de integração do sistema de pagamentos tradicional de cartões de crédito com o de criptomoedas.

“Cada país atualmente tem um projeto sobre a digitalização de sua economia, como China e Rússia, por exemplo. Há muita discussão para criar uma moeda única para todos os membros do grupo. Para mim, é um erro”, disse. “A melhor opção, no caso da digitalização da economia, não é criar uma nova stablecoin , mas fazer vendas cruzadas com as que já existem. Cada país deve ser capaz de fazer comércio uns com os outros.”

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Dep. Fausto Pinato fala no evento do Brics
Pinato: "EUA não podem tirar nossa capacidade de desenvolvimento"

Deixar de ser refém
Por outro lado, o deputado Fausto Pinato (PP-SP) defendeu a importância do BRICS e a criação de uma moeda própria para os países membros, ressaltando que o Brasil não deve ficar refém do dólar nem da influência dos Estados Unidos, que, segundo ele, desrespeitam a soberania de outras nações.

“Não podemos desistir, principalmente os países mais pobres, em desenvolvimento, pois eu entendo que chegou a hora de dar um grito de socorro, um grito de 'queremos direitos iguais'. Eles não podem tirar nossa capacidade de desenvolvimento, não podem querer dar as cartas – se um país ou outro quer investir ou quer fazer negócio conosco”, disse o deputado.

O 2º Fórum do BRICS de Valores Tradicionais, com o tema “Unindo tradições, fortalecendo nações”, é organizado pela Frente Parlamentar do BRICS no Congresso Nacional e pela Aliança de Mulheres do BRICS, com apoio da Associação Mundial de Valores Tradicionais.

O BRICS é um foro de articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação nas mais diversas áreas. É formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

O evento, que se encerra na quinta-feira (17), discute temas como desdolarização, turismo sem visto entre países do bloco, preservação da cultura, inovação, saúde e meio ambiente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Seco
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Sala
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 41 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 41 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Império
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Fitness
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Seco
Unimed
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados