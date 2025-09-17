WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Império
Folha Popular
Tarzan
Unimed
Niederle
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Câmara

Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe

Proposta segue em análise no Plenário da Câmara

17/09/2025 00h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador. Foram 353 votos a favor e 134 contra , com 1 abstenção.

A PEC 3/21 foi batizada pelos parlamentares de PEC das Prerrogativas. Segundo o texto do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), deputados e senadores somente poderão ser alvo de medidas cautelares de natureza pessoal ou real provenientes do Supremo.

Isso se aplica a qualquer tempo após a concessão do diploma de eleito, mesmo que ele deixe de ser parlamentar e o processo que originou a medida cautelar se refira a fato que teria sido cometido durante esse período.

Destaques
Para finalizar a votação em primeiro turno, os deputados precisam votar destaques apresentados pelos partidos na tentativa de excluir trechos do texto.

Confira:

- destaque da Federação Psol-Rede pretende excluir do substitutivo a necessidade de autorização para a continuidade de prisão em flagrante por meio de votação secreta;

- destaque do Novo pretende excluir da proposta a atribuição de foro privilegiado no STF para presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Império
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Meganet
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 42 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 42 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Meganet
Sala
Seu Manoel
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Sala
APPATA
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados