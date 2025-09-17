WhatsApp

Senado Federal

MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais

O Congresso Nacional vai analisar medida provisória que libera R$ 12 bilhões destinados à liquidação ou amortização de dívidas de produtores rurais...

17/09/2025 09h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Plantações destruídas pela seca no Rio Grande do Sul, em 2023; no ano seguinte, chuva intensa estragou as lavouras - Foto: Fabio Pozzebom/Agencia Brasil
Plantações destruídas pela seca no Rio Grande do Sul, em 2023; no ano seguinte, chuva intensa estragou as lavouras - Foto: Fabio Pozzebom/Agencia Brasil

O Congresso Nacional vai analisar medida provisória que libera R$ 12 bilhões destinados à liquidação ou amortização de dívidas de produtores rurais. A MP 1.316/2025 , que abre o crédito extraordinário, foi publicada pelo governo federal noDiário Oficial da União(DOU) desta quarta-feira (17).

Os recursos vão beneficiar produtores prejudicados por eventos climáticos adversos, como secas prolongadas ou enchentes. A expectativa do governo é atender cerca de 100 mil pequenos, médios e grandes produtores.

Subsidiados pelo governo, os empréstimos terão taxas inferiores às praticadas pelo mercado. O montante não impacta o teto de gastos.

Medidas provisórias

As MPs são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. O prazo inicial de vigência é de 60 dias, sendo prorrogado automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas Casas do Congresso Nacional.

Passados os 120 dias sem apreciação, a MP perde sua vigência.

VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Últimas notícias
Há 42 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 42 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
