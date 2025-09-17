WhatsApp

Derrubadas

Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê

Educação

17/09/2025 11h05
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No dia 10 de setembro, o município de Derrubadas realizou o 2º encontro de formação do Programa Alfabetiza Tchê, reunindo professoras alfabetizadoras em uma jornada de estudo, reflexão e troca de experiências.

Com o tema “Avaliação e planejamento na alfabetização”, a formação foi conduzida pela professora Raqueline Janke e contou com a presença da secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Fuhr; da articuladora municipal do programa, Débora Togni dos Santos; e da formadora regional do Alfabetiza Tchê, Raquel Rosa Zanatta Alves, representante da 21ª Coordenadoria Regional de Educação de Três Passos.

Durante a programação, foram apresentadas produções de estudantes do 1º e 2º ano, com ênfase em estratégias de leitura, escrita e compreensão de texto. O encontro também proporcionou a troca de metodologias entre docentes, análise de resultados práticos e reflexão coletiva sobre ajustes capazes de qualificar ainda mais o processo de alfabetização.

A proposta formativa incluiu momentos de acolhida, atividades literárias, diálogo pedagógico e construção coletiva de soluções para os desafios do cotidiano escolar. A iniciativa reafirmou o compromisso do município com a qualidade da educação, valorizando o planejamento, a formação continuada e a ação colaborativa.

Ao final, professoras e formadoras destacaram a importância de socializar experiências, reconhecer potencialidades e identificar fragilidades, fortalecendo o trabalho conjunto pela alfabetização de qualidade em Derrubadas.

