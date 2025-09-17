WhatsApp

Comissão especial sobre PEC da Segurança Pública debate economia do crime organizado

A comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25) promove audiência pública nesta quinta-feira (18) para discutir a economia...

17/09/2025 11h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Polícia Civil do Paraná
Divulgação/Polícia Civil do Paraná

A comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25) promove audiência pública nesta quinta-feira (18) para discutir a economia do crime organizado. O debate será realizado às 9 horas, no plenário 2.

A reunião foi solicitada pelo relator, deputado Mendonça Filho (União-PE). Segundo ele, o crime organizado atual funciona como uma empresa sofisticada, com forte uso de esquemas financeiros, o que o torna um agente econômico poderoso, capaz de infiltrar-se em mercados legais e corroer as fundações do Estado Democrático de Direito.

"As organizações criminosas, ao diversificarem suas fontes de receita e utilizarem o sistema financeiro e os contratos públicos para o 'branqueamento' de capitais, não apenas garantem sua permanência, mas também ampliam seu poder de cooptação e desestabilização social", afirma.

