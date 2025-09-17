WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Folha Popular
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Niederle
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Senado Federal

Lei define novas normas para compra de equipamentos do SUS

A compra de equipamentos médicos para exames e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) deverá levar em consideração seu adequado aproveitamento...

17/09/2025 11h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Para evitar desperdício, compra deve considerar aproveitamento adequado do equipamento ao longo da vida útil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Para evitar desperdício, compra deve considerar aproveitamento adequado do equipamento ao longo da vida útil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A compra de equipamentos médicos para exames e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) deverá levar em consideração seu adequado aproveitamento ao longo da vida útil. É o que estabelece a Lei 15.210/2025 , sancionada nesta terça-feira (16)pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também passa a ser obrigatório que os processos licitatórios incluam a demonstração da capacidade instalada para operação do equipamento ou um plano que atenda aos requisitos necessários para o funcionamento. As novas exigências são inseridas na Lei de Licitações .

O texto teve origem no Projeto de Lei 2.641/2019 , do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O objetivo da proposta, segundo o senador, é evitar desperdício de recursos com equipamentos de alto custo que, por falta de estrutura, acabam sem uso em unidades de saúde.

As novas regras valem para os equipamentos que custam mais do que o valor previsto por lei para a dispensa delicitação.

Trechos vetados

Foram vetados quatro pontos do projeto original que criavam obrigações adicionais para gestores públicos, como comprovação de adequação orçamentária, contratação de manutenção por cinco anos, cronogramas de treinamento e responsabilização por descumprimento.

Na justificativa do veto ( Veto 30/2025 ), o governo afirma que essas exigências aumentariam a complexidade das licitações e poderiam comprometer a prestação de serviços de saúde, especialmente em municípios com menor capacidade administrativa.

Origem da proposta

Apresentado em 2019, o projeto de Alessandro foi inspirado em sugestão de uma estudante da rede estadual de Sergipe que participou do Programa Parlamento Jovem Brasileiro, da Câmara dos Deputados.

Semelhante ao Jovem Senador , promovido pelo Senado, o programa seleciona alunos do ensino médio de todo o país para vivenciar o trabalho legislativo. Os estudantes "tomam posse" e exercem o mandato como deputados jovens durante cinco dias na Câmara. Nesse período, podem elaborar propostas legislativas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Seco
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Sala
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Meganet
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Sala
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 43 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 43 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Sala
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
APPATA
Fitness
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Unimed
Seco
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados