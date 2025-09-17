WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Sicoob
Folha Popular
Unimed
Seco
Tarzan
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Câmara

Comissão debate desocupação de área rural em município goiano

Moradores da comunidade Antinha de Baixo enfrentam risco de despejo em razão de uma ação judicial

17/09/2025 12h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (18), audiência pública para discutir a desocupação da área rural conhecida como Antinha de Baixo, no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.

O debate foi proposto pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e está marcado para as 15 horas, no plenário 9.

Segundo a deputada, famílias ocupam a área há mais de 100 anos. A comunidade mantém identidade coletiva, vínculos territoriais e características culturais que indicam tratar-se de território tradicional, possivelmente de origem quilombola.

Há pedido protocolado na Fundação Cultural Palmares para certificação da comunidade como quilombola.

Os moradores enfrentam risco de despejo em razão de uma ação judicial. Após decisões favoráveis à permanência das famílias, foi derrubada liminar que suspendia os efeitos da desocupação, o que reacende o risco de retirada forçada.

“A situação é especialmente delicada por envolver pessoas hipossuficientes, muitas das quais pertencentes a grupos tradicionais e em situação de vulnerabilidade social”, afirma Erika Kokay.

A parlamentar acrescenta que a audiência busca dar visibilidade ao caso, promover o diálogo institucional e evitar violações de direitos humanos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Fitness
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Império
Sicredi
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Seco
Últimas notícias
Há 43 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 43 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Império
Meganet
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados