WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Império
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Niederle
Raffaelli
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Câmara

Plenário analisa MP que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1300/25, que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e permite a adoç...

17/09/2025 15h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1300/25, que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e permite a adoção de tarifas diferenciadas por horário, pré-pagamento e áreas de elevada inadimplência.

O texto aprovado na comissão mista, segundo o parecer do deputado Fernando Coelho Filho, transferiu diversos pontos da medida para a MP 1304/25, como a escolha do fornecedor pelo consumidor residencial e comercial, a atuação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no mercado de gás natural e o fim dos incentivos à energia de fonte alternativa.

A nova regra sobre a tarifa de energia entrou em vigor a partir de 5 de julho e se aplica a todos os consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou a família que tenha integrante contemplado com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Assista à sessão ao vivo

Mais informações a seguir

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Seco
Últimas notícias
Há 45 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 45 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Império
Seco
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Agro Niederle
APPATA
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Sala
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados