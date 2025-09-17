WhatsApp

Agricultura

Feira de Produtos Coloniais será de 18 a 21 de setembro no Farol Shopping em Tubarão

Na feira, o público poderá conhecer e adquirir alimentos da agricultura familiar do Sul Catarinense (Fotos: Divulgação/Epagri)A Epagri, em parceria...

17/09/2025 15h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Na feira, o público poderá conhecer e adquirir alimentos da agricultura familiar do Sul Catarinense (Fotos: Divulgação/Epagri)

A Epagri, em parceria com o Farol Shopping, promove entre os dias 18 a 21 de setembro a 18ª edição da Feira de Produtos Coloniais, no estacionamento do piso térreo do shopping, em Tubarão. O evento será aberto ao público das 10h às 22h e reunirá sabores, saberes e tradições da agricultura e da pesca da região Sul de Santa Catarina.

Ao longo dos quatro dias, cerca de 70 famílias vão apresentar e comercializar seus produtos em 26 estandes, sendo seis de cooperativas, quatro de associações e 16 de empreendedores familiares individuais. Eles vêm de 15 municípios da região da Associação de Municípios da Região de Laguna (Amurel), além de Criciúma, Nova Veneza e Garopaba. Na feira, o público poderá conhecer e adquirir alimentos coloniais e artesanatos tradicionais como hortifrútis, panificados, doces, geleias, mel,  bebidas,   ovos,  lacticínios, embutidos, pescados, farinhas, derivados de cana, entre outros.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para a extensionista social da Epagri e responsável pela organização da feira, Eloísa Rovaris Pinheiro, o evento é uma oportunidade de fortalecer a agricultura familiar e estreitar o vínculo entre produtores rurais e consumidores urbanos. “Esse evento proporciona visibilidade, valorização e mercado para os agricultores, ao mesmo tempo em que aproxima o público urbano da qualidade e da identidade cultural dos nossos produtos”, diz ela.

Aulas-show gratuitas

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além da exposição e comercialização, a feira contará com aulas-show abertas ao público, realizadas no próprio espaço do evento. Serão aulas práticas ministradas por profissionais da área da gastronomia, que farão preparações com produtos dos expositores. O público pode participar gratuitamente, sem necessidade de inscrição prévia A programação é a seguinte:

– 18/09 – 19h30min – Pizza de Fermentação Longa – Chef Felipe Kindermann

– 19/09 – 19h30min – Petiscos e Cervejas Locais – Chef Felipe Kindermann

– 20/09 – 16h – Lanches Proteicos – Moniely Nunes, nutricionista e natural chef

– 20/09 – 19h -Massa Caseira e Molhos Clássicos – Chef Felipe Kindermann

– 21/09 – 16h – Doces Saudáveis – Moniely Nunes, nutricionista e natural chef

– 21/09 – 19h –  Os Segredos do Risoto – Chef Felipe Kindermann

Serviço:

  • O quê: 18ª Feira de Produtos Coloniais
  • Quando: 18 a 21 de setembro, das 10h às 22h
  • Onde: estacionamento térreo do Farol Shopping – Av. Marcolino Martins Cabral, 2525 – Tubarão, SC

Mais informações e entrevistas: Eloísa Rovaris Pinheiro, extensionista social da Epagri e responsável pela feira, fone (47) 9670-5707

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, jornalista, fones (48) 3665-5407 / 99161-6596.

