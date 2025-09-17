WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Folha Popular
Senado Federal

Humberto critica proposta que amplia foro privilegiado para políticos

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Humberto Costa (PT-PE) criticou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da PEC 3/2...

17/09/2025 16h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Humberto Costa (PT-PE) criticou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da PEC 3/2021 que restringe a prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos. O parlamentar afirmou que a proposta representa um dos maiores retrocessos desde a redemocratização, ao ampliar privilégios e restringir a atuação da Justiça em casos que envolvem políticos.

Essa proposta é um acinte ao Brasil e ao povo brasileiro, porque, em um momento em que combatemos privilégios, penduricalhos em salários, vencimentos absurdos em alguns Poderes, o Parlamento aprova uma proposta que blinda políticos acusados de crimes. Imaginem, a partir de agora, se essa proposta for aprovada, a quantidade de indivíduos vinculados ao crime organizado, corruptos, que vão se candidatar e ser eleitos para vereadores, deputados estaduais, federais, até senadores e que passarão a ter uma condição de cidadãos de primeiríssima categoria, que não são atingidos pela mão da lei, que deve ser o tempo inteiro igual para todos— disse.

O senador afirmou que o texto aprovado na Câmara permite que deputados e senadores só sejam processados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com autorização das próprias Casas Legislativas, o que, segundo ele, abre espaço para "blindagem institucional". Humberto acrescentou que a medida amplia o foro privilegiado para dirigentes partidários, criando uma “casta intocável” dentro da política.

Isso é vergonhoso, é casuísta, é oportunista, é um acordo inaceitável em que aqueles que votam as leis fazem uma lei para proteger a si mesmos, e não o povo brasileiro. Num país onde o povo clama por justiça, aprovar uma proposta que cria privilégios para políticos é virar as costas para a cidadania. É dizer às pessoas: a lei vale para você, mas não vale para nós. Isso corrói a democracia, porque a democracia não sobrevive quando o povo percebe que as instituições existem só para proteger poderosos— declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Unimed
APPATA
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Sala
Sicoob
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Império
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 46 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 46 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Sala
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Seco
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Sicoob
Império
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados