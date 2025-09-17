WhatsApp

Agricultura

Programa Safra Garantida está em operação no Banco do Brasil

Foto: Andréia Oliveira/SapeO Programa Safra Garantida SC já está em operação no Banco do Brasil e deve destinar R$ 84 milhões em subsídios para agr...

17/09/2025 16h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Andréia Oliveira/Sape

O Programa Safra Garantida SC já está em operação no Banco do Brasil e deve destinar R$ 84 milhões em subsídios para agricultores familiares nos próximos dois anos. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) assinou, nesta quarta-feira 17, o Termo de Adesão com o banco para iniciar a operacionalização do programa também nessa rede bancária, que se soma ao sistema de cooperativas de crédito já habilitadas.

A partir de agora, os produtores podem aderir ao programa diretamente nas agências do Banco do Brasil, além das cooperativas já parceiras: Sicoob Central SC/RS, Central Sicredi Sul/Sudeste, Central Cresol Baser, Cresol Central Brasil, Central Cresol Sicoper, Sulcredi Crediluz e CrediSeara.

Os primeiros pagamentos começaram em julho. Até o momento, já foram contemplados 374 contratos, de 66 municípios, totalizando R$ 535,4 mil. A expectativa é de que esse número cresça significativamente nos próximos meses. “Queremos garantir que o pequeno agricultor plante com tranquilidade, sabendo que, se perder por conta do clima, terá o apoio do Estado. É uma resposta direta a quem trabalha pelo desenvolvimento rural em Santa Catarina”, afirma o secretário de Estado Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Iniciativa inédita no Estado

Lançado pelo Governo de Santa Catarina, o Safra Garantida SC é um programa inédito que oferece subsídio de até R$ 1.500,00 por produtor para custear a taxa do seguro de adesão ao Proagro Mais, programa federal que protege agricultores de perdas decorrentes de eventos climáticos.

São beneficiários do Safra Garantida os agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com renda bruta anual de até R$ 150 mil, com exploração de culturas alimentares, e que contratarem operações de custeio agrícola na rede bancária e cooperativas de crédito.

A meta é beneficiar mais de 56 mil produtores rurais, cobrir 282 mil hectares de área segurada e garantir a proteção de uma safra estimada em R$ 3,4 bilhões.

Como funciona na prática

Para ilustrar, um agricultor com 5 hectares de milho teria um custo médio de R$ 300 por hectare para contratar o Proagro Mais, totalizando R$ 1.500 — valor que será integralmente subsidiado pelo Estado. Isso garante a proteção da lavoura sem nenhum custo adicional ao produtor.

Como aderir

Os produtores interessados podem procurar os escritórios da Epagri para obter orientações e esclarecimentos. A adesão é feita diretamente nas agências do Banco do Brasil ou nas cooperativas de crédito habilitadas.

Mais informações:

Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados