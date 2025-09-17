WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Folha Popular
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Senado Federal

Veneziano critica PEC que dificulta abertura de processo contra parlamentares

Em pronunciamento nesta quarta-feira (17), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) criticou a aprovação da PEC 3/2021 , que exige autorização p...

17/09/2025 18h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento nesta quarta-feira (17), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) criticou a aprovação da PEC 3/2021 , que exige autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares. A proposta foi aprovada na terça-feira (9) pela Câmara dos Deputados.

— A Câmara dos Deputados, exercendo os seus reconhecidos direitos a votos e a exposições, traz-nos, de fato, uma demonstração de não reconhecimento à sociedade brasileira — poderíamos falar em um tapa na face da sociedade brasileira — quando aprova uma proposta de emenda à Constituição que garante privilégios e reserva aos maus políticos, aos maus agentes políticos, àqueles e àquelas que exercem mandatos, muito além daquilo que é constitucionalmente previsto — avaliou o senador.

Para ele, ao atribuir ao parlamento a decisão sobre a abertura de processo contra parlamentar que cometeu crime, a proposta passa a ser corporativista e significa a garantia da impunidade. A proteção ao parlamentar que fez algo contra a lei, na visão do senador, não leva em consideração a sociedade.

— O meu posicionamento, no instante em que estivermos diante da discussão sobre essa matéria, é o de me opor diametralmente contrário, portanto ao seu conteúdo. Eu lamento, lastimo, deploro que a Câmara dos Deputados, que a presidência da Câmara dos Deputados tenha assumido essa postura, na verdade, ausência de postura, ao apresentar a “PEC da blindagem”, a “PEC da impunidade” — criticou.

O senador informou que pretende sugerir à liderança do seu partido, o MDB, que toda a bancada se posicione contra a proposta, caso venha a ser pautada no Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Meganet
Unimed
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Fitness
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Meganet
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Últimas notícias
Há 47 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 47 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Império
Raffaelli
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Fitness
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Império
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Império
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados