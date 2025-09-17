WhatsApp

Senado Federal

Plenário vai celebrar 45 anos de associação de defensores públicos

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) requerimento do senador Lucas Barreto (PSD-AP) para a realização de sessão especial no Plenário em comemor...

17/09/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O requerimento para a sessão é do senador Lucas Barreto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O requerimento para a sessão é do senador Lucas Barreto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) requerimento do senador Lucas Barreto (PSD-AP) para a realização de sessão especial no Plenário em comemoração aos 45 anos de fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef). A data da solenidade ainda será agendada.

O senador afirma no requerimento ( RQS 663/2025 ) que a Anadef exerce importante papel “na promoção e defesa do direito fundamental de acesso à Justiça”.

“Ao longo de mais de quatro décadas, a associação tem atuado incansavelmente em defesa dos interesses da categoria e, sobretudo, no fortalecimento da Defensoria Pública da União (DPU), instituição essencial à função jurisdicional do Estado e instrumento de concretização do regime democrático”, afirma Lucas Barreto.

