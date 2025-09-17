WhatsApp

Senado Federal

Davi vai convocar reunião da Mesa para tratar da situação de terceirizados do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que vai convocar uma reunião da Mesa Diretora para tratar de assuntos pendentes — inclusive a sit...

17/09/2025 19h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que vai convocar uma reunião da Mesa Diretora para tratar de assuntos pendentes — inclusive a situação dos funcionários terceirizados da Casa.

A declaração de de Davi, feira durante a ordem do dia desta quarta-feira (17), veio em resposta ao senador Izalci Lucas (PL-DF), que pediu a atenção do presidente para as demandas dos terceirizados do Senado.

Davi pediu à primeira secretária da Casa, senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), que agende uma reunião da Mesa em uma segunda-feira ou em uma sexta-feira.

Desabafo

Ele disse, apesar de tentar se dedicar à gestão dos problemas que envolvem o Senado, há um excesso de questões a serem resolvidas simultaneamente. Lembrou, inclusive, que na volta do recesso de julho encontrou um parlamentar acorrentado à mesa, impedindo os trabalhos.

O presidente do Senado ressaltou que “há aqueles que dizem que vão obstruir [as atividades parlamentares] 24 horas por dia” para que não ocorra votação no Plenário e também há aqueles que não querem votar matérias porque têm foco em temas como a anistia ou impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

— Está impossível. E isso aqui é um desabafo. (...) Todo dia, de manhã, de tarde e de noite, aparece alguém criando algum problema, ofendendo alguém, puxando assunto que não é assunto do Brasil. Por conta disso, tem sido difícil resolver, inclusive, problemas da Mesa Diretora e do Senado — lamentou, acrescentando que "nós estamos sendo atropelados e arrastados pela mesma conversa desde a última eleição".

