WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Seco
Raffaelli
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Folha Popular
Fitness
Lazzaretti
Niederle
Ipiranga
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Senado Federal

Chico Rodrigues comemora programa que amplia acesso à internet no Norte

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da Infovia 04 do Programa Norte Co...

17/09/2025 19h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da Infovia 04 do Programa Norte Conectado, entregue pelo governo federal, para ampliar o acesso à internet na Amazônia. O parlamentar explicou que a nova infraestrutura de cabos de fibra óptica subaquáticos e terrestres vai beneficiar cerca de 460 mil pessoas nos estados do Amazonas e de Roraima. Ele lembrou que o projeto integra os investimentos previstos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e no leilão do 5G, no valor de R$ 2 bilhões destinados à expansão da conectividade na região.

— Esse esforço monumental não é apenas infraestrutura, é a garantia de que brasileiros de comunidades antes isoladas terão acesso à educação, telemedicina, pesquisa científica e serviços digitais. Os números mostram o tamanho do desafio que enfrentamos. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de 74,9 milhões de domicílios conectados à internet, o que representa 93,6% dos lares brasileiros. Mas quando olhamos para a Região Norte, percebemos que ainda há desigualdade — afirmou.

O senador ressaltou que, em 2024, na Região Norte apenas 84,6% dos domicílios estavam conectados à banda larga fixa, o menor índice do país. Para ele, a expansão das infovias é uma medida essencial para garantir que a população amazônica tenha acesso às mesmas oportunidades disponíveis em outras regiões do Brasil.

— Não é luxo, mas uma necessidade urgente para corrigir desigualdades históricas. É um grande passo em direção ao desenvolvimento, ao respeito e à inclusão dos brasileiros que vivem na Amazônia, o que nos traz muita esperança. Não há inclusão possível no século XXI sem internet, sem acesso à informação, sem oportunidade digital — declarou.

O senador também mencionou a integração de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) com a construção do Linhão de Tucuruí. Ele explicou que a nova estrutura, além de garantir o fornecimento de energia elétrica, será utilizada para a passagem de cabos de internet, criando mais uma via de conexão para o estado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 15°
17°

Sensação

1.93 km/h

Vento

81%

Umidade

Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Império
Unimed
Meganet
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Sala
Sicredi
Unimed
Fitness
Império
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Últimas notícias
Há 48 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 48 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Fitness
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Império
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados