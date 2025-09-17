WhatsApp

Senado Federal

Presidente da CCJ repudia PEC 3/2021 aprovada na Câmara dos Deputados

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), manifestou nesta quarta-feira (17) seu repúdio à PEC 3/2021 , apro...

17/09/2025 20h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), manifestou nesta quarta-feira (17) seu repúdio à PEC 3/2021 , aprovada na Câmara dos Deputados e que deverá ser analisada no Senado. Em entrevista à TV Senado, ele declarou que os deputados fizeram um “juízo de valor incorreto” na aprovação do texto, que reestabelece a exigência de autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares.

— Como senador da República, tem o meu repúdio essa emenda constitucional e o meu protesto. Acredito que foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro. (…) Colocaram esse juízo de valor que acho incorreto.

O senador Otto ponderou que, no Senado, a tramitação da PEC seguirá o rito regimental.

— Ela terá que ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Lá, teremos que talvez fazer audiência pública e também designar um relator. E será enviada depois, dentro do Regimento, para o Plenário do Senado.

Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
1
Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça
2
Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
