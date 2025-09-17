WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Sala
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Niederle
Ipiranga
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Folha Popular
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Senado Federal

Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Fabiano Contarato (PT-ES) criticoua PEC 3/2021 , que foi aprovada pela Câmara dos...

17/09/2025 20h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Fabiano Contarato (PT-ES) criticoua PEC 3/2021 , que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Essa proposta de emenda à Constituição restringe o andamento de processos contra deputados federais e senadores.

Contarato destacou que o texto — que ainda precisa ser analisado pelo Senado — amplia o foro privilegiado e restabelece o voto secreto em processos contra parlamentares. Para ele, a proposta representa um retrocesso e afronta o princípio constitucional que estabelece a igualdade perante a lei.

— Eu ouso dizer que essa PEC não é só da “blindagem”. Ela é a PEC da impunidade; é a PEC do estímulo à criminalidade. Isso é um absurdo. Todos somos iguais perante a lei. Quem nada deve nada teme. Agora [a Câmara] vem estabelecer essa votação sigilosa, esse subterfúgio, essa impunidade, essa blindagem para garantir a impunidade desses parlamentares que praticam efetivamente um crime — protestou.

O senador ressaltou que, pelas regras atuais, quando um parlamentar é preso em flagrante por crime inafiançável, o Supremo Tribunal Federal (STF) comunica isso ao Congresso, que delibera de forma aberta sobre a manutenção da prisão. Ele explicou que, com a PEC, além da votação secreta, também seriam restringidas medidas cautelares contra parlamentares — como buscas, apreensões e quebras de sigilo. Ele enfatizou que a proposta cria mecanismos para dificultar investigações e diminuir a transparência.

— Eu tenho certeza de que este Senado não vai colocar a sua digital para aprovar essa PEC. Nós temos que dar um basta e enterrar, sepultar de uma vez por todas, essa “PEC da Blindagem”. Não terá meu voto, não terá minha digital, e eu espero que os colegas tenham a altivez de assim o fazer também — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Presidente da CCJ repudia PEC 3/2021 aprovada na Câmara dos Deputados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 15°
17°

Sensação

1.93 km/h

Vento

81%

Umidade

Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Império
Meganet
Últimas notícias
Há 49 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 49 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
APPATA
F&J Santos
Seco
Meganet
Fitness
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
APPATA
Ipiranga
Império
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Sala
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados