Sessão da Câmara é suspensa; líderes se reúnem para discutir pauta de hoje e propostas de anistia

O 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), suspendeu a sessão deliberativa do Plenário, à espera de um acordo sobre projetos que tratem da redução de penas para os condenados pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e ao vandalismo de 8 de janeiro de 2023.

Os líderes partidários estão reunidos com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para decidir a pauta a ser votada ainda hoje.

Mais informações a seguir