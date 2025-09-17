WhatsApp

Sessão da Câmara é suspensa; líderes se reúnem para discutir pauta de hoje e propostas de anistia

O 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), suspendeu a sessão deliberativa do Plenário, à espera de um acordo s...

17/09/2025 20h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), suspendeu a sessão deliberativa do Plenário, à espera de um acordo sobre projetos que tratem da redução de penas para os condenados pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e ao vandalismo de 8 de janeiro de 2023.

Os líderes partidários estão reunidos com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para decidir a pauta a ser votada ainda hoje.

Mais informações a seguir

