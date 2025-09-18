WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Niederle
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Barra do Guarita

Município define propostas para uso de verba da Lei Aldir Blanc

Cultura

18/09/2025 09h14
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na tarde de quarta-feira, 17, foi realizada em Barra do Guarita a Oitiva Pública da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa, de abrangência nacional, tem como objetivo garantir apoio e fomento contínuo à cultura, por meio de repasses da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

A reunião foi conduzida pela vice-prefeita e secretária de Educação, Cultura e Bem-Estar Social, Patrícia Crespan Mantelli. No encontro, foram discutidas as formas de aplicação dos recursos da PNAB no município. Participaram representantes da gestão cultural, membros do Conselho Municipal de Política Cultural e agentes culturais locais, totalizando 10 pessoas.

Barra do Guarita deverá receber R$ 41.696,39 ainda neste ano para investimentos na área cultural. Entre as propostas debatidas estão o lançamento de editais de apoio a projetos culturais, iniciativas de fomento a painéis e murais artísticos em escolas da rede municipal e a aquisição de bens culturais para a Biblioteca Pública Municipal Paulo Freire.

  • Município define propostas para uso de verba da Lei Aldir Blanc
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Inscrições para edital da Lei de Incentivo à Cultura encerram-se no fim do mês
Foto: Divulgação Entrevero das APAEs e integração da Melhor Idade marcam Acampamento Farroupilha em Tenente Portela
Foto: Divulgação Filme sobre o Cine Globo nas telas
Barra do GuaritaBarra do Guarita - RS Barra do Guarita
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Lazzaretti
Sala
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Sicoob
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Seco
Fitness
Meganet
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Império
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Últimas notícias
Há 38 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 38 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 38 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 38 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Lazzaretti
Império
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Império
Tarzan
Unimed
Meganet
Seco
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados