Município define propostas para uso de verba da Lei Aldir Blanc

Na tarde de quarta-feira, 17, foi realizada em Barra do Guarita a Oitiva Pública da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa, de abrangência nacional, tem como objetivo garantir apoio e fomento contínuo à cultura, por meio de repasses da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

A reunião foi conduzida pela vice-prefeita e secretária de Educação, Cultura e Bem-Estar Social, Patrícia Crespan Mantelli. No encontro, foram discutidas as formas de aplicação dos recursos da PNAB no município. Participaram representantes da gestão cultural, membros do Conselho Municipal de Política Cultural e agentes culturais locais, totalizando 10 pessoas.

Barra do Guarita deverá receber R$ 41.696,39 ainda neste ano para investimentos na área cultural. Entre as propostas debatidas estão o lançamento de editais de apoio a projetos culturais, iniciativas de fomento a painéis e murais artísticos em escolas da rede municipal e a aquisição de bens culturais para a Biblioteca Pública Municipal Paulo Freire.