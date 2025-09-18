WhatsApp

Miraguaí

Evento orientará famílias sobre mudanças no Bolsa Família e Cadastro Único

Assistência Social

18/09/2025 09h22
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí promoverá, no dia 24 de setembro, um seminário municipal sobre o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família, convocando a participação de todas as famílias beneficiárias.

O evento será realizado no salão do Grupo da Terceira Idade Alegria, com início às 13h30. O encontro terá como objetivo principal atualizar os participantes sobre as recentes mudanças nos dois programas sociais do Governo Federal.

Segundo a Secretaria, o palestrante será Carlos Eleandro de Oliveira, que abordará informações e orientações relacionadas ao Bolsa Família e ao Cadastro Único.

Com informações da Planeta FM 102.7

