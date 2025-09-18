Entrevero das APAEs e integração da Melhor Idade marcam Acampamento Farroupilha em Tenente Portela

O 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela recebeu na quarta-feira, 17, o Entrevero das APAEs, promovido pela APAE em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento reuniu seis grupos de idosos do município, além de diversas APAEs da região, em um dia dedicado à convivência, ao lazer e à valorização da cultura gaúcha.

A programação contou com apresentações artísticas, atividades recreativas e baile, promovendo momentos de integração e entretenimento para os participantes. Para a secretária de Assistência Social, Rosângela Fornari, a iniciativa fortalece os vínculos comunitários: “Foi um momento de integração que envolveu diferentes setores e proporcionou alegria aos idosos e às famílias presentes”.

O Entrevero teve o apoio do CRAS, CREAS, Hospital Santo Antônio, Conselho Tutelar e da Administração Municipal, responsáveis pela organização e suporte. Rosângela destacou que a Secretaria promove anualmente atividades voltadas ao público atendido durante o Acampamento Farroupilha, e que a parceria com a APAE neste ano ampliou a participação comunitária e reforçou os laços entre os moradores.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais, que acompanharam as atividades e ressaltaram o compromisso da gestão com ações voltadas à terceira idade e à valorização da cultura regional.