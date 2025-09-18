WhatsApp

Tenente Portela

Entrevero das APAEs e integração da Melhor Idade marcam Acampamento Farroupilha em Tenente Portela

Tradicionalismo

18/09/2025 09h23
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela recebeu na quarta-feira, 17, o Entrevero das APAEs, promovido pela APAE em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento reuniu seis grupos de idosos do município, além de diversas APAEs da região, em um dia dedicado à convivência, ao lazer e à valorização da cultura gaúcha.

A programação contou com apresentações artísticas, atividades recreativas e baile, promovendo momentos de integração e entretenimento para os participantes. Para a secretária de Assistência Social, Rosângela Fornari, a iniciativa fortalece os vínculos comunitários: “Foi um momento de integração que envolveu diferentes setores e proporcionou alegria aos idosos e às famílias presentes”.

O Entrevero teve o apoio do CRAS, CREAS, Hospital Santo Antônio, Conselho Tutelar e da Administração Municipal, responsáveis pela organização e suporte. Rosângela destacou que a Secretaria promove anualmente atividades voltadas ao público atendido durante o Acampamento Farroupilha, e que a parceria com a APAE neste ano ampliou a participação comunitária e reforçou os laços entre os moradores.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais, que acompanharam as atividades e ressaltaram o compromisso da gestão com ações voltadas à terceira idade e à valorização da cultura regional.

VEJA TAMBÉM
- Inscrições para edital da Lei de Incentivo à Cultura encerram-se no fim do mês
Foto: Divulgação Município define propostas para uso de verba da Lei Aldir Blanc
Foto: Divulgação Filme sobre o Cine Globo nas telas
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Há 38 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 38 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 38 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 38 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Mais lidas
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
