Projeto une saber popular e ensino sobre plantas medicinais em Vista Gaúcha

Na quarta-feira, 17, alunos do 1º ano da Escola Municipal Senador Pinheiro Machado, da Linha Progresso, em Vista Gaúcha, receberam, junto com a professora Marciane Sperluk, a placa da Hora do Chá, que apresenta o chamado relógio biológico do corpo humano. O quadro indica os horários em que cada órgão está em plena atividade e, com isso, orienta o momento ideal para o consumo de ervas medicinais.

A escola já mantém um espaço com 20 variedades de plantas medicinais, entre as mais utilizadas no município, cultivadas em pneus reaproveitados. Além da placa, também foram entregues plaquinhas de identificação das espécies. A iniciativa busca ampliar os conhecimentos de professores e alunos sobre as plantas e suas finalidades terapêuticas.

O vice-prefeito e secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, André Danette, destacou que a ação integra o Projeto Saúde em Equilíbrio Físico e Mental: “Esse trabalho une a preservação do conhecimento popular com a prática pedagógica. Os estudantes cuidam das plantas e, com o apoio dos professores, aprendem sobre o melhor horário para preparar os chás, conforme indica o relógio biológico”.

De acordo com a explicação apresentada na placa, cada horário do dia está relacionado ao funcionamento de um órgão do corpo humano. Essa teoria, baseada na medicina tradicional chinesa, é utilizada há milhares de anos para orientar o uso de ervas medicinais. O consumo dos chás nos horários indicados pode potencializar seus efeitos e contribuir para a prevenção e o tratamento de diferentes doenças.

A entrega contou com a presença do secretário municipal de Educação e Cultura, Celso José Dal Cero, e da extensionista da Emater, Karen Kelly Crespan.

Com informações da Radio A Verdade