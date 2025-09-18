WhatsApp

Tenente Portela

Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares

Agricultura

18/09/2025 10h26
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Começaram na quarta-feira, 17, as inscrições para o Programa Operação Terra Forte em Tenente Portela. A iniciativa, lançada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, visa fortalecer a agricultura familiar, promover a recuperação de solos e aumentar a resiliência climática das propriedades rurais.

Em Tenente Portela, 40 famílias do meio rural terão acesso a até R$ 30 mil em recurso financeiro, que será concedido a fundo perdido. Para participar, os agricultores precisam residir na zona rural do município e apresentar os seguintes documentos:

  • Documento de identificação;

  • Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo; ou

  • Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa; ou

  • Declaração de Pecuarista Familiar (DPF) assinada.

Segundo Sandra Márcia Cassol, chefe do escritório da Emater em Tenente Portela, “o programa busca melhorar a produtividade e a qualidade do solo, afetados por eventos climáticos nos últimos anos, como enchentes, alagamentos e secas. Cada família selecionada vai desenvolver um projeto acompanhado tecnicamente pela Emater, para recuperar e fortalecer suas propriedades.”

O Programa Operação Terra Forte integra o Plano Rio Grande e é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) em parceria com a Emater/RS-Ascar. O programa prevê atendimento direto a 15 mil agricultores familiares e ações de difusão tecnológica que podem beneficiar até 150 mil propriedades de forma indireta.

Estruturado em quatro eixos, a iniciativa contempla:

  • Transferência direta de recursos: auxílio financeiro de até R$ 30 mil em parcela única, via Cartão Cidadão, para execução de medidas de recuperação.

  • Assistência Técnica e Extensão Rural (Aters): diagnóstico, planejamento e execução de planos individuais de recuperação, com difusão tecnológica.

  • Qualificação de patrulhas mecanizadas: aquisição de tratores para apoiar os municípios na execução das ações.

  • Governança e parcerias institucionais: criação de um comitê para planejamento, coordenação e transparência das atividades.

Podem participar agricultores familiares, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e pecuaristas familiares. As inscrições são presenciais nos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar, onde também é realizada entrevista semiestruturada e verificação do CAF.

Para mais informações, os interessados podem procurar os escritórios municipais da Emater/RS-Ascar ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

