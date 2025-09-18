WhatsApp

Deputada diz que lei atual ainda gera insegurança aos profissionais de estética; ouça a entrevista

Geovania de Sá diz que falta regulamentação e padronização

18/09/2025 13h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Subcomissão Especial do Setor de Estética da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados estuda sugestões para o setor, especialmente quanto a questões trabalhistas.

Em entrevista à Rádio Câmara , a presidente da subcomissão, deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), disse que, embora as profissões de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética sejam reconhecidas por lei desde 2018 ( Lei 13.643/18 ), esses profissionais ainda enfrentam dificuldades no exercício da atividade.

"O que falta é a regulamentação do que pode e do que não pode", afirma a parlamentar. "Em um estado pode fazer determinado procedimento, no outro não. Ou seja, não há uma padronização”, acrescentou.

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
