Fausto Pinato diz que BRICS pode representar uma “virada de mesa” na ordem mundial; ouça a entrevista

A Câmara dos Deputados sediou nesta semana o 2º Fórum BRICS de Valores Tradicionais. O encontro reuniu parlamentares e especialistas para debater temas como dignidade no trabalho, medicina preventiva, empreendedorismo e transações econômicas.

O BRICS é um fórum de articulação política e diplomática de países do chamado Sul Global. Atualmente, 11 países integram o bloco: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Em entrevista à Rádio Câmara, o coordenador da Frente Parlamentar do BRICS, deputado Fausto Pinato (PP-SP), destacou que, juntos, os países do BRICS reúnem quase 40% do PIB mundial e 49% da população do planeta. E a integração entre os diferentes atores desses países pode representar uma “virada de mesa na ordem mundial”.