WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Meganet
Niederle
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Folha Popular
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Senado Federal

CRE debate relevância do Brasil no cenário internacional

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover, na terça-feira (23), a partir das 10h30, uma audiência pública para debater a relevância do B...

18/09/2025 15h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente da CRE, o senador Nelsinho Trad é autor do requerimento para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Presidente da CRE, o senador Nelsinho Trad é autor do requerimento para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover, na terça-feira (23), a partir das 10h30, uma audiência pública para debater a relevância do Brasil no cenário internacional. O requerimento para o debate ( REQ 15/2025 – CRE ) foi apresentado pelo presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Segundo aponta o senador em seu requerimento, em um cenário internacional marcado pela intensificação das rivalidades geopolíticas, pela fragmentação de instituições multilaterais e pela crescente tensão entre grandes potências, torna-se cada vez mais necessário que o Brasil reflita com seriedade e profundidade sobre seu papel no mundo.

O presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice), embaixador Rubens Barbosa, vai participar do debate. Ele vai apresentar um estudo do Irice sobre o papel do Brasil diante do mundo, com ênfase nas suas prioridades e vulnerabilidades, e com uma visão estratégica de médio e longo prazo.

A audiência está marcada para o Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Carlos Viana, presidente da CPMI, ao lado de Milton Salvador de Almeida Junior, contador que trabalhou com o Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Senador Seif levanta questão de ordem sobre conduta do depoente na CPMI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Editada pela Presidência da República, a medida provisória foi publicada pelo Diário Oficial da União nesta quinta - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Medida provisória transforma ANPD em agência reguladora
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Seco
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Sala
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Últimas notícias
Há 41 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 41 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 41 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 41 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Sala
Seco
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Império
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados