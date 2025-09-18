WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Império
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Folha Popular
Sicoob
Câmara

Comissão aprova retomada de obras paradas de saneamento básico

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

18/09/2025 15h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 780/24 , da deputada Flávia Morais (PDT-GO), que autoriza a retomada de obras e serviços de engenharia paralisados ou inacabados na área de saneamento básico.

A medida abrange projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, financiados com recursos federais.

Condições de vida
A votação seguiu o parecer da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Ela espera que a continuidade de investimentos melhore as condições de vida da população, especialmente das comunidades mais vulneráveis.

"A medida evita o desperdício de recursos já empregados em obras paralisadas e promove maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, alinhando-se aos objetivos da política nacional de saneamento básico e ao direito fundamental de acesso à água potável e ao esgotamento sanitário", defendeu.

De acordo com o Painel de Obras Paralisadas do TCU , existem 349 obras de saneamento paralisadas, 16% de um total de 2.182 do setor. O valor previsto de investimentos é de R$ 5,2 bilhões em obras paralisadas.

Os estados com a maior quantidade de obras de saneamento paralisadas são Maranhão (45 obras paralisadas) e Minas Gerais (32).

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova sustar regras do Garantia-Safra a agricultores que aderiram na safra 2022/23
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Especialistas pedem fim dos subsídios ao carvão mineral
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de oncologia pediátrica nos cursos de saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Fitness
Sala
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Sala
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Império
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 42 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 42 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 42 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 42 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Império
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Império
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Sicoob
Império
Fitness
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados