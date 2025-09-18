AVISO DE PAUTA: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária entrega equipamentos agrícolas em São Joaquim nesse sábado

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini entrega, nesse sábado, 20 de setembro, 22 equipamentos agrícolas provenientes de emendas parlamentares federais com contrapartida do Estado de Santa Catarina, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e de emendas estaduais, para fortalecer a agricultura em nove municípios.



A solenidade será na Gerência Regional da Epagri de São Joaquim, às 10h.

Serviço

• Quando: sábado (20/09), às 10h

• Onde: Gerência Regional da Epagri. Rua João Araújo Lima, 102. Bairro Jardim Caiçara – São Joaquim.