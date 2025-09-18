WhatsApp

Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos

Agricultura

18/09/2025 18h07
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O prefeito Rosemar Sala, acompanhado do engenheiro agrônomo da Prefeitura, Gervásio Kaufmann, acompanhou na quarta-feira, 17, a perfuração de um poço artesiano na comunidade de Daltro Filho. O projeto tem como objetivo abastecer os aviários da empresa Mais Frango e atender também produtores locais, fortalecendo a infraestrutura hídrica da região e impulsionando a agricultura, além de gerar empregos.

O poço atingiu 174 metros de profundidade e apresentou uma vazão inicial superior a 10 mil litros por hora. De acordo com os técnicos, após os testes de aferição de 24 horas, a capacidade pode chegar a 15 ou 16 mil litros por hora, garantindo fornecimento suficiente para ampliar a produção local. “Com essa estrutura, poderemos aumentar em até 60% a produção de frango de corte, gerando mais renda, empregos e desenvolvimento para nossa população”, destacou o prefeito.

O investimento é custeado com recursos próprios do município, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que coordenou os trabalhos de perfuração. A expectativa é que os novos aviários entrem em operação em breve, elevando o faturamento local e criando novas oportunidades de trabalho para a comunidade.

