Educação Fiscal e cidadania são foco de reunião sobre PIT

Na quinta-feira, 18, membros da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Guarita se reuniram nas dependências da prefeitura para discutir as ações do Programa de Integração Tributária (PIT) para o segundo semestre.

Durante o encontro, foram definidos projetos de Educação Fiscal nas escolas, com foco no exercício da cidadania, na arrecadação de tributos e na conscientização sobre os serviços públicos. Também foram planejados cursos online, participação em seminários regionais ou virtuais, além de publicações e divulgações relacionadas aos programas de Educação Fiscal e Nota Fiscal.

As ações têm como objetivo não apenas aumentar a arrecadação municipal, mas, principalmente, conscientizar a população sobre a função social dos tributos e fortalecer a cultura de responsabilidade fiscal na comunidade.