WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Folha Popular
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Império
Sicredi
Meganet
Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Barra do Guarita

Educação Fiscal e cidadania são foco de reunião sobre PIT

Educação

18/09/2025 18h14
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na quinta-feira, 18, membros da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Guarita se reuniram nas dependências da prefeitura para discutir as ações do Programa de Integração Tributária (PIT) para o segundo semestre.

Durante o encontro, foram definidos projetos de Educação Fiscal nas escolas, com foco no exercício da cidadania, na arrecadação de tributos e na conscientização sobre os serviços públicos. Também foram planejados cursos online, participação em seminários regionais ou virtuais, além de publicações e divulgações relacionadas aos programas de Educação Fiscal e Nota Fiscal.

As ações têm como objetivo não apenas aumentar a arrecadação municipal, mas, principalmente, conscientizar a população sobre a função social dos tributos e fortalecer a cultura de responsabilidade fiscal na comunidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Feira virtual da Secretaria da Educação vai ajudar estudantes do Ensino Médio a escolher os percursos formativos para 2026
© Antônio Cruz/Agência Brasil Ceará sanciona lei que zera ultraprocessados na merenda até 2027
Foto: Divulgação Projeto une saber popular e ensino sobre plantas medicinais em Vista Gaúcha
Barra do GuaritaBarra do Guarita - RS Barra do Guarita
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Seco
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Sala
Unimed
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Últimas notícias
Há 43 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 43 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 43 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 43 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Sala
Seco
Tarzan
F&J Santos
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Tarzan
Sicoob
Fitness
Império
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Império
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados