Derrubadas

Estradas rurais de Barra Grande e Alto Bela Vista recebem melhorias

Serviços Urbanos

18/09/2025 18h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O prefeito em exercício de Derrubadas, Cristiano Carvalho, acompanhou nesta semana os trabalhos de manutenção e melhorias nas estradas do interior do município. Ele esteve nos locais das obras ao lado do secretário de Obras, Juliano Habitzreiter, e do secretário de Administração, Luis Carlos Seffrin.

Ao todo, 13 quilômetros de vias rurais estão sendo recuperados, com destaque para as localidades de Barra Grande e Alto Bela Vista. O objetivo é garantir melhores condições de tráfego para os moradores e fortalecer a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da agricultura, setor essencial para a economia local.

De acordo com o prefeito, os trabalhos estão sendo realizados com recursos do Estado e do próprio município. A administração reforça que a recuperação das estradas rurais é prioridade, pois além de facilitar o deslocamento diário das famílias, contribui para a eficiência no transporte da produção agrícola.

