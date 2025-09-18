Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social

55 996446296
Na manhã de quinta-feira, 18, a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas sediou a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. O encontro teve como objetivo principal analisar a lista de beneficiários dos benefícios eventuais oferecidos pela secretaria, além de discutir os investimentos realizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Durante a reunião, a secretária Rosimeri Marques destacou a importância da transparência na gestão dos recursos e da eficiência na entrega dos serviços às famílias atendidas. “Nosso compromisso é assegurar que cada benefício seja destinado a quem realmente necessita, fortalecendo o papel social do CRAS na comunidade”, afirmou.
O encontro reforça o compromisso da gestão municipal com a assistência social, buscando aprimorar continuamente a oferta de benefícios e investimentos que promovam qualidade de vida às famílias assistidas.
