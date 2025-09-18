WhatsApp

Comissão aprova inclusão de oncologia pediátrica nos cursos de saúde

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

18/09/2025 18h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui a oncologia pediátrica como tema transversal nos cursos e programas de residência das áreas de saúde, como medicina e enfermagem. A exigência será incorporada à Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Dr. Fernando Máximo (União-RO), ao Projeto de Lei 6003/23 , do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE).

Máximo explicou que a criação e a alteração de diretrizes curriculares nacionais (DCNs) são atribuições do Conselho Nacional de Educação. Por isso, em vez de prever disciplina obrigatória, o projeto passou a tratar o tema como conteúdo transversal.

“A emenda sana a obrigação curricular e inclui a matéria como tema transversal, evitando que se assuma competência restrita ao Executivo”, afirmou.

Pelo substitutivo, os cursos em funcionamento terão prazo de 12 meses, a partir da entrada em vigor da futura lei, para adaptar seus currículos.

Próximos passos
 A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados