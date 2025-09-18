WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Seco
Fitness
Império
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Folha Popular
Mercado do povo
Niederle
Unimed
Sala
F&J Santos
Sicoob
Câmara

Especialistas pedem fim dos subsídios ao carvão mineral

Projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê o fim desses subsídios

18/09/2025 18h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A maioria dos participantes de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados defendeu o fim imediato dos subsídios públicos à geração de energia elétrica a partir do carvão mineral.

Esses subsídios somaram R$ 1,2 bilhão em 2024 e podem alcançar R$ 100 bilhões até 2050 apenas com os contratos da usina Jorge Lacerda (SC) e uma eventual recontratação da usina de Candiota 3 (RS), segundo Urias Bueno Neto, do Observatório do Carvão Mineral. Ele ressaltou que o setor, além de poluidor, não depende de recursos públicos para se manter.

A renovação com Candiota 3 chegou a ser incluída na Lei das Eólicas Offshore (Lei 15.097/25), mas foi vetada pelo Executivo. Novas tentativas têm surgido em emendas a medidas provisórias.

Urias destacou que o carvão é responsável por 40% das emissões de gases de efeito estufa no mundo e lembrou que países como a Inglaterra já eliminaram o uso do mineral na geração de energia.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Subsídios públicos destinados à geração de energia a partir do carvão. Participante, Adalberto Maluf Filho
Maluf Filho: usinas a carvão representam apenas 1,4% da matriz energética nacional

Projeto
A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), autora do requerimento para a realização da audiência, defendeu a aprovação do Projeto de Lei 219/25 , de sua autoria, que prevê o fim dos subsídios ao carvão.

“Os subsídios, os benefícios fiscais, as isenções fiscais têm relação com uma estratégia de país. E não há estratégia quando você olha para o carvão: caro, ineficiente, com impacto altíssimo para o meio ambiente, a saúde pública e ferindo princípios constitucionais.”

Matriz energética
Representando o Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf Filho afirmou que o Brasil pode substituir totalmente o carvão por fontes como energia solar e térmicas a gás, garantindo oferta em períodos de seca. Hoje, as usinas a carvão representam apenas 1,4% da matriz energética nacional.

Maurício Angelo, do Observatório da Mineração, alertou para os custos dos desastres ambientais, mais caros que os subsídios esparsos concedidos ao setor. Ele citou como exemplo as enchentes no Rio Grande do Sul, que, segundo ele, custaram várias vezes mais do que os recursos destinados a Candiota 3.

“Nós não vamos superar a crise climática replicando o mesmo modelo que causou o desastre”, disse.

Angelo também criticou o Projeto de Lei 2780/23, que prevê subsídios à exploração de minerais críticos. Outros participantes da audiência condenaram a abertura de leilão de reserva de capacidade energética com possibilidade de contratação de novas usinas termelétricas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova sustar regras do Garantia-Safra a agricultores que aderiram na safra 2022/23
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de oncologia pediátrica nos cursos de saúde
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Especialistas pedem mais controle sobre venda de suplementos alimentares
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Império
Meganet
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Unimed
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Últimas notícias
Há 44 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 44 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 44 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 44 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
APPATA
Império
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Império
Seu Manoel
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Fitness
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados