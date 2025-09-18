WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Folha Popular
Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Senado Federal

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), negou pedido feito pelo senador Jorge Seif (PL-SC) para que fossem tomadas providê...

18/09/2025 18h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senador Seif levanta questão de ordem sobre conduta do depoente na CPMI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senador Seif levanta questão de ordem sobre conduta do depoente na CPMI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), negou pedido feito pelo senador Jorge Seif (PL-SC) para que fossem tomadas providências contra o advogado Nelson Wilians, que depôs nesta quinta-feira (18). O senador queria que as medidas fossem tomadas porque o depoente, munido dehabeas corpus, optou por não responder os questionamentos feitos na comissão.

— A testemunha, ao ser instada a responder às perguntas por vários de nós, deliberadamente se esquivou da verdade, utilizando-se de evasivas e respostas artificiosas, configurando verdadeira chicana processual, com claro propósito de dificultar o esclarecimento dos fatos e retardar a prestação dos trabalhos desta CPMI. Ele tinha direito ao silêncio, não de atrasar o nosso tempo com chicana — afirmou o senador em questão de ordem.

As medidas pedidas pelo senador foram por "ato atentatório à dignidade da Justiça", conduta que ofende ou prejudica o Poder Judiciário e a sua função, como o descumprimento de decisões, a criação de embaraços ao processo ou a prática de artifícios enganosos. A punição prevista no Código Penal é de multa, sem prejuízo de apuração da responsabilidade penal por falso testemunho.

Ao negar o pedido de Seif, Viana lembrou que o depoente está coberto por umhabeas corpusque garante a ele o direito ao silêncio na comissão e que a indignação deve ser contra o Supremo Tribunal Federal, que tem concedidohabeas corpusinclusive para o não comparecimento de convocados.

Para o presidente da comissão, os parlamentares precisam usar essa indignação para alterar a legislação que trata das comissões parlamentares de inquérito.

— Seria muito mais interessante que nós propuséssemos um acréscimo na Lei das CPIs para que não restasse nenhuma dúvida sobre a questão da aplicação ou não desse regramento — respondeu Viana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Carlos Viana, presidente da CPMI, ao lado de Milton Salvador de Almeida Junior, contador que trabalhou com o Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Editada pela Presidência da República, a medida provisória foi publicada pelo Diário Oficial da União nesta quinta - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Medida provisória transforma ANPD em agência reguladora
A iniciativa de ter uma data é de um grupo que desde 1979 atua em prol da inclusão social das PcD - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Sessão especial comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência na segunda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Tarzan
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Império
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Sicredi
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 44 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 44 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 44 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 44 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Unimed
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
F&J Santos
Império
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Sicredi
APPATA
Fitness
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Império
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados